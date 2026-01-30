海鯤號首潛成功！專家給肯定：勿再政治操作

▲國造潛艦「海鯤號」昨（29）日首次執行「淺水潛航測試」。（圖／台船提供）

[NOWnews今日新聞] 國造潛艦原型艦「海鯤號」昨（29）日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。對此，中華戰略學會資深研究員張競勉勵，海測進展值得肯定，但仍須步步為營、繼續努力，同時，造艦工程應回歸專業，不要再試圖政治操作。

台船昨晚間表示，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

針對海鯤號最新進度，張競認為，海測有進展確實值得肯定，但也不應被結果順利喜悅沖昏了頭，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，仍然必須戒慎恐懼，步步為營繼續努力。

張競強調，應讓造艦工程專業回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，亂射忠誠指控子彈；自從各種謠傳逐漸平息，不再胡亂放話隨意爆料後，經過台船工程團隊埋頭苦幹，總是不會讓汗水白流；與其在造艦機密不斷外洩後，藉由猛噴抹紅口水掩蓋真相，不如認真踏實施工，拿出實際成績證明一切。

最後，張競更提醒，凡走過都要留下完整記錄，記取教訓累積經驗，千萬不要讓後續參與人員再走冤枉路。造艦專案若要達成任務目標，必須牢記「輸出許可、知識產權」，如此才能讓國造潛艦建構戰力順利成軍，並能維持戰備永續經營。

