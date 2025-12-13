海鯤號驚傳船舵故障無法轉向 海軍回應了

▲國造潛艦「海鯤號」海試傳出狀況不斷。（圖／台船提供）

[NOWnews今日新聞] 花費500億元建造的國造潛艦原型艦「海鯤號」，11月底完成浮航測試，下一階段將進行潛航測試。不過，繼傳出主機問題後，媒體今（13）日再度爆料海鯤號在測試時液壓系統全部故障，導致X型尾舵根本無法轉向，最後是靠艦上官兵在尾舵旁的「舵機室」排隊，以人力接力方式操作，才能順利返港。對此，海軍回應表示，海鯤號操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內。

根據「鏡報」報導，一位在海鯤號服務的人士爆料指出，海鯤號在第2次海測時，發生令人驚恐的狀況，當時液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，最後全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」排隊，以接力式的人力輸出，才讓大家逃出生天。

對此，海軍司令部表示，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內，並且在返港後已完成缺改，操作正常。海軍強調，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善。

台船則回應表示，台船承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難。台船也獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

台船強調，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，現階段為了保密及加緊完成各種測試，外界對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應，將持續 專注於完成海鯤艦的測試、缺改，在安全前提下儘快完工交艦。

