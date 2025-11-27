海鯤號高雄港灣現蹤 傳進行首次潛航測試

國造潛艦原型艦「海鯤號」11月交艦恐怕跳票，不過今（27）天早上，海鯤號又出現在高雄港灣，傳出要進行第一次潛航測試，引發外界關注，現場也吸引不少軍事迷出現。專家表示，此次出海是為後續潛航做準備，將未來風險降到最低，至於年底能否交船，目前仍難以確定。

國造潛艦原型艦海鯤號繼上次9月初在高雄港91號碼頭出現之後，時隔兩個月，今天早上再度出海，軍事觀察家紀東昀表示，這是在為未來要於潛航中進行的科目做準備，會在浮航的狀態做潛航模擬，把未來的風險降到最低，所以應該都符合國防部跟海軍所提出「以安全為最優先」的前提。現場也出現不少軍事迷，甚至還帶來自製紅布條，要為我國國造潛艦原型艦海鯤號加油打氣。

根據了解，海鯤號原先預定9月就要完成海測，然而期限已經超過，11月交艦的期程恐怕也要跳票，國防部日前也祭出超過合約期限每日計罰的規定。軍事專家分析，延後的時間其實都在預計範圍之內，皆有符合國防部以安全為主的前提，包括電力整合還有新增裝備，而今天出海就是要為之後的潛航做準備，不過能否在今年底順利交船則還未確定。

高雄／陳淳禎 責任編輯／馮康蕙

