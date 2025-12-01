海鯤號「沒錨出海」被疑趕進度！ 顧立雄駁斥：無政治考量

國造潛艦海鯤號，日前完成五次浮航測試，不過卻遭爆料「錨機故障」，出港測試時根本都沒有錨，碰上緊急狀況，恐怕失去應急定位與「繫泊」能力。讓國民黨立委怒轟是否為了掩飾跳票硬要出海，拿船員生命開玩笑，不過今（1）日國防部長顧立雄強調，有多種備援手段能確保安全，也沒有政治性考量。

徐巧芯痛批拿船員生命開玩笑。圖／翻攝自立院IVOD

海鯤號11月底連續兩天出航，完成第5次浮航測試，卻遭爆料錨機故障，出海時根本沒有「裝錨」，國民黨立委徐巧芯今日質詢時針對此事開罵，質疑潛艦未裝錨出海不僅可能違反規定，更是拿船員生命安全當兒戲，她直言，既然已知錨機損壞，為何不等待調校完成後再測試，是否為了趕進度而「碰運氣」，不顧船員的安全？

對此顧立雄強調，這回評估主備動力系統正常，且有拖船警戒，戒護兵力也全程支援，而錨機將在12月中旬回裝，屆時會進行下錨與起錨的操作功能測試，否認有任何政治性考量或急著趕進度。

不過少了錨具，是否會對潛艦的配重、平衡造成影響，海軍參謀長邱俊榮回答「要看條件之下，因為它這次出去做的是比較，並不需要很精準，它最重要是做動力的測試」。

這回應讓徐巧芯大傻眼，認為這種話在國會殿堂上也能講出來，「全民聽到你們這樣講，會覺得你們海上測試是嚴謹的嗎」。

徐巧芯認為國防部應該以最嚴謹的方式監督，不該說出「不需要很精準」這種話。圖／翻攝自立院IVOD

且前海軍司令唐華上將，突然被調任為國防大學校長，外界解讀恐怕和海鯤號進度延宕有關。海鯤號11月交艦已確定來不及，海測過程又一波三折，國艦國造，挑戰不少。

台北／黃品寧、楊岳達 責任編輯／陳俊宇

