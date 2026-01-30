海鯤號「淺水潛航測試」下潛50米 台船：順利完成預設目標

潛艦國造首艘原型艦海鯤號潛艦（舷號711）2026.1.30第二度執行「淺水潛航測試」，下潛照片首度公開。據了解深度達50米。台船公司提供



潛艦國造首艘原型艦海鯤號今天上午8時許出海繼續執行潛航測試，下午約4時30分返回高雄港，承造的台船公司晚間發出新聞稿與下潛照片，並表示海鯤潛艦繼昨（29）日完成「首次下潛」後，今（1/30）日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。依據測試程序書，今天海鯤潛艦下潛測試的深度應達到50米深，再度締造國造潛艦測試的里程碑。

潛艦國造首艘原型艦海鯤號潛艦（舷號711）2026.1.30第二度執行「淺水潛航測試」，下潛照片首度公開。據了解深度達50米。台船公司提供

台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司，股號：2208）晚間發布新聞稿指出，台船公司承造「海鯤軍艦」，繼昨（29）日完成「首次下潛」後，本（30）日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。

潛艦國造首艘原型艦海鯤號潛艦（舷號711）2026.1.30第二度執行「淺水潛航測試」，下潛照片首度公開。據了解深度達50米。台船公司提供

台船公司表示，將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

