「海鯤號」淺水潛航順利 海軍司令蔣正國強調測試要兼顧安全、品質

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦海鯤號上週完成兩次淺水潛航測試，持續朝形成戰力階段邁進。為此，海軍司令蔣正國上將昨(3)日到台船公司，慰勞海鯤軍艦官兵、海發中心監造組人員，對於官兵專業人力與素養表示肯定與感謝。他強調，海軍始終以「安全、品質」為前提，執行海鯤號潛艦相關測試，他期勉官兵，持續以穩健踏實的態度向前邁進，逐步完成共同目標。

海鯤號在1月29日、30日完成兩次淺水潛航測試，台船公司還公布海鯤號下潛的照片，表彰徵該艦建造至今的重要里程碑，也用實質行動回應了外界質疑。若淺水潛航順利，下一階段將依序進入深水潛航、測試武器系統階段，待一切測試符合軍種需求後，將交付給海軍進行成軍前測試，加入海軍256戰隊的行列。

廣告 廣告

根據軍方訊息，海軍司令蔣正國上將昨天前往台船公司，慰勉海鯤軍艦官兵及海發中心監造組人員，同時向官兵拜個早年。蔣正國肯定官兵順利完成第一、第二次「淺水潛航測試」，充分展現潛艦官兵的專業能力與素養，為「潛艦國造」邁向關鍵階段奠定重要基礎，也感謝官兵及同仁們長期以來的辛勞付出。

蔣正國也提醒，官兵不以現況自滿，面對各界不同的意見與指教，應保持專業態度，專注於本務工作、按部就班，依既定節奏執行後續各項測試。蔣正國也特別強調，海軍始終以「安全、品質」為前提，執行相關測試，他期勉官兵持續以穩健踏實的態度向前邁進，逐步完成共同目標。

【看原文連結】

更多自由時報報導

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

歷史性轉向！瑞典宣布最大規模軍援 「獅鷲」戰機正式進入援烏議程

攔截高度達70公里 「台灣之盾」強弓飛彈啟動量產前準備

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

