海鯤號「淺水潛航」影像首度解密 台船挺過壓力秀實測成果

潛艦國造原型艦海鯤號日前完成4次淺水潛航測試。（台船提供）

台灣國防自主邁向新里程碑！台灣國際造船股份有限公司（台船公司）今（8日）震撼公布首艘自製潛艦「海鯤軍艦」的最新測試影像，這也是海鯤號下潛畫面首度對外公開分享。

海鯤號在過去兩週內，已嚴格依照測試程序順利完成4次「淺水潛航」測試。台船公司表示，造艦團隊正不分晝夜投入這項歷史性工程，目前的測試數據均符合預期，在公布影像的同時，台船也特別呼籲國人持續給予潛艦國造政策支持，這不僅是技術的突破，更是國土防衛意志的展現。

接下來，造艦團隊將進入下一階段，實施各項系統的細部調校與最後檢整。台船強調，後續將在確保絕對安全的前提下，依據表定計畫安排更深層級的潛航測試。隨著海鯤號實測畫面曝光，也正式宣告台灣已具備製造並運行現代化潛艦的實力。





