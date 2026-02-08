「海鯤號」潛航測試影片曝光 賴清德感動回應！網友留言大讚

即時中心／張英傑報導

令人歡欣鼓舞的一刻！台船今（8）日發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，讓身為三軍統帥、總統賴清德在社群平台發文說，相信許多國人朋友都和我一樣，看了相當感動，「請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心」，貼文一出，吸引近萬名網友按讚！





對於台船今天發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，賴清德在臉書發文說，「相信許多國人朋友都和我一樣，看了相當感動」，這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓大家清楚看見我們第一艘潛艦國造的海測成果。

賴清德指出，這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。接下來，我們將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標，「請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心！」

貼文一出，吸引近萬名網友按讚，網友還留言說，「請校長親自率隊下潛驗收」、「支持國軍，台灣加油」、「邊看邊流淚」；甚至民進黨青年部還留言說，「捍衛海疆、守土衛國！海鯤加油、國軍加油！」

