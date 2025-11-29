「海鯤號」無錨出港海測？台船4點聲明澄清

▲有報導指出，海鯤軍艦疑似有故障未裝，且未完成水密門整合測試即出航狀況，台船嚴正澄清。(圖／台灣國際造船公司提供)

[NOWnews今日新聞] 海鯤軍艦本（11）月27日出海執行海上測試工作，不過有媒體報導，海鯤號錨機疑似有故障未裝，且未完成水密門整合測試即出航的情形，引發安全疑慮的討論，對此，台灣國際造船股份有限公司嚴正澄清報導並不屬實。

台船表示，今（29）日部份媒體有關「海鯤軍艦」的報導澄清如下：

一、人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

廣告 廣告

二、錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

三、全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。

四、依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。

上述係屬「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」，本公司特此澄清並表達遺憾。台船公司與專案團隊持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，接續完成「海鯤軍艦」測試，不負國人所望！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「海鯤號」潛艦玩命測試？遭爆設備故障仍強迫出海 台船回應了

「海鯤號」潛艦連兩日浮航測試 台船：將依計畫實施潛航測試

海鯤號連兩天海測進入潛航測試 台船董座宣示韌性新防衛就位