南部中心／余弘聿、陳家彬、劉尹淳 高雄市報導

國造潛艦"海鯤號"，去（2025）年11月底，第五度出海，完成浮航測試，後續在調教整備後，時隔近兩個月，21日下午一點多，海鯤號再度現身，被直擊從台船大塢開出，移泊到高雄港91號碼頭。軍事專家預測，這次的移泊，應該是為了下一階段的潛航測試，預作準備。





"海鯤號"現身高雄港 專家:估移泊準備潛航測試

國造潛艦＂海鯤號＂，21再度現身高雄港，軍事專家預測，是為了下一階段的潛航預作準備。（圖／民視新聞）

國造潛艦＂海鯤號＂，在海軍陸戰隊突擊艇護送下，緩緩從台船大塢移出，一旁還有海警船跟台船工作船戒備。海鯤號現身，上頭還載著工作人員，這是繼去年11月底，海鯤號完成第五次海測後，陸續進行電力、潛望鏡、通信、聲納等相關系統整合後，時隔近兩個月，21號下午，再度從台船大塢開出，移泊到高雄港91號碼頭，意味著之前浮航測試的整合，已完成修正整備。軍事專家紀東昀表示，前面的五次浮航測試裡面，所收整的資料，所進行的調校工作也全部完成，包含了IPMS整合載台管理系統等，相關的整合工作所顯示的就是，有關於潛航測試所需要的準備工作，已經全部完成，極有可能在近期之內就進行兩次的潛航測試。





海鯤號下一階段的潛航測試，預計進行兩次，包括50公尺淺水潛航以及200公尺深水潛航。（圖／民視新聞）





據了解，海鯤號下一階段的潛航測試，預計進行兩次，包括50公尺淺水潛航以及200公尺深水潛航，第二次的深水潛航，預計發射操雷，也是整個測試的最後一項科目，別具意義。軍事專家紀東昀表示，可以發射操雷之後，就代表作戰系統跟魚雷之間的連線，都可以順利的完成，也代表了所有系統整合工作，也全部完成。

軍事專家預測，兩次的深水潛航，如果都順利完成，就驗證了海鯤號戰鬥系統的可靠度，也讓海鯤號距離今年上半年交鑑目標更進一步。





