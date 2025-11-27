「海鯤號」第4次海測！高雄港直播「23：57切黑頻」改播這畫面

記者簡榮良／高雄報導

睽違147天！潛艦國造原型艦「海鯤號」依照合約在11月底前交艦，但國防部長顧立雄坦言，11月要完成「確實具有很大的挑戰性」；不過，有消息傳出今（27）日將出港進行第4次海測，果不起然，「高雄港第二港口即時影像」凍結在26日23時57分14秒，並從12時43分09秒起回放。稍早「海鯤號」現身，氣勢滂薄，大批軍事迷興奮不已，拉布條迎接。

有消息傳出今（27）日將出港進行第4次海測，果不起然，「高雄港第二港口即時影像」凍結在26日23時57分14秒。（圖／翻攝自即時影像）

海鯤號6月17日首次出海過程，全程被「高雄港第二港口即時影像」放送，軍事迷遠端欣賞，讓YT訂閱數，從300多人增加到460人，但就怕影像外流影響航安與涉密風險，6月26日第2次海試、7月3日第3次海試直播直接黑頻「被消失」。

稍早「海鯤號」現身，氣勢滂薄。（圖／翻攝畫面）

當時文化局也證實，因應台灣國際造船公司執行非公開軍用艦艇測試，為配合進出港交通管制及維護作業期間港區安全，並避免即時影像外流影響航安與涉密風險，文化局依台船公司請求，暫時關閉紅毛港文化園區相關即時影像服務（含官網進出港畫面），待測試結束後將儘速恢復播送。

大批軍事迷興奮不已，拉布條迎接。（圖／翻攝畫面）

因此，第4次海測消息一出，即時影像是否被三度關閉，成為觀察指標；果然畫面凍結在26日23時57分14秒，並從12時43分09秒起回放，海測消息幾乎毫無懸念！

海鯤號9月完成海測期限已過，國防部長顧立雄坦言，11月要完成「確實具有很大的挑戰性」，陸續已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備，目前尚有主機與電力管理系統及整合式儎台管理系統（IPMS）等2項，完成調校後可達潛航必要條件。

但強調，將按部就班達成海上測試目標，海軍並依法依約履驗，要求台船於交艦前完成改正，最終在符合安全與品質之前提下完成全艦性能驗證。

國防部長顧立雄坦言，11月要完成「確實具有很大的挑戰性」。（圖／翻攝畫面）

