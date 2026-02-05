海鯤號一週3度出海 王定宇:將以10公尺加深潛航測試

南部中心／余弘聿、朱弘丞、蘇晟維 高雄報導

國造潛艦海鯤號經過上週潛航測試，5日早上出海進行潛試，在短短一週內，第三度出海，外界就認為上週的兩次測試成果，看起來都是符合期待，隨著海測進程順利往前推進，可望於6月交艦。立委王定宇就指出，接下來應該會以每次10公尺的方式，持續向下進行壓力測試，很快應該就能看到第四次的潛航測試。

海鯤號一週3度出海 王定宇：將以加深10公尺潛航測試

國造潛艦海鯤號5日進行第三次的潛水測試。（圖／民視新聞）

早上八點十分，國造潛艦海鯤號，在海巡艦艇的陪同下，出現在高雄港第二碼頭，船上還站著隨船的測試人員，緩緩開向外海，台船研發的無人船奮進魔鬼魚號也同步出港。

熱情民眾，再度舉起紅布條，要替海鯤號加油打氣，一月底，海鯤號接連兩天出海進行潛測後，回到台船公司，進行為期一週的精密檢測，軍事專家認為，5日能順利再度出航，出海節奏也比上週來得更快，就代表前一週的測試結果，符合預期，進展十分順利，認為還會持續進行50到100公尺水深的反覆驗證，軍事專家紀東昀認為，「相關的這些設備，它的水密性跟它的接地，都做一個進一步的檢查，確定OK以後，所以緊接著今天又進行了測試，測試順利的話，應該都還是在50公尺到100公尺，這種算是淺海域再進一步的測試。」

壓力殼與水密測試，挺過了測試，隨著農曆年節接近，推測淺水測試會在年前告一段落，接著往深水潛航，立委王定宇就認為，接下來會桅杆深度持續以10公尺的方式繼續加深，進行極限測試，民進黨立委王定宇說，「因為我們過去並沒有造潛艦的經驗，所以每一個測試要在水面下一次又一次地，從桅杆深度再加10米加10米，一直往下做，那未來呢還會到極限深度，另外呢還有耐力測試，它要歷經多少小時或多少天，那最後是操雷。」而潛艦所需的操雷系統，王定宇指出取得上一直都沒有問題，美方也都有協助提供測試所需裝備，隨著海鯤號測試進入深水區，每次都得做好準備，就盼在安全的前提下，如期如質完成交艦。

原文出處：海鯤號一週3度出海 王定宇：將以加深10公尺潛航測試

