海鯤號「錨機故障」未裝仍出航海測！ 台船：不影響海上測試

台北市 / 綜合報導

我國國艦國造海鯤號，一連出海2天進行海上測試工作，不過卻被爆出艦上都沒有錨，甚至連最基本的水密門都沒有經過整合測試，貿然進行海測有安全疑慮。對此台船與海軍司令部都表示絕無安全顧慮，而台船更點出水密門部份，表示測試均正常，認為報導不屬實。但若12月後無法如期交艦，扣除不可抗力工作天數，台船每天將面臨19萬元罰款。

國艦國造海鯤號緩緩駛出高雄港，無人船奮進魔鬼魚號等其他其餘船隻，則在一旁進行戒護，大場面也吸引軍事迷岸際搶拍，海鯤號睽違147天後再次進行海測，不過卻遭媒體爆料錨機系統故障，因此這5次海測艦上都沒有錨，甚至連最基本的水密門都未完成全系統的整合測試。

對此台船隨即發出聲明，表示歷次海上測試均經專案團隊制定安全規範及風險應處措施無安全顧慮，錨機為多重備援選項之一，不影響海上測試，至於水密門部分也表示測試均正常報導不屬實，海軍司令部也再次強調絕無安全顧慮為潛艦安全再背書。

淡江大學戰研所副教授林穎佑說：「今天真的沒有裝，但是這一些裝備，的確會引起外界的質疑，海鯤號的相關的一些新聞在發布的時候，可能都要去想一些說辭，因為如果今天我們沒有去做這樣子應對的話，有可能這一些議題，就會變成中共來對我們，進行認知戰或不實訊息的一個素材。」

除了潛艦安全引發討論，交艦進度更是受到關注，依照國防部與台船間雙方合約，交艦期限壓在11月30日，但目前海鯤號卻仍舊未完成測試，台船方面若未如期交艦，12月後扣除不可抗力工作天數每天都將被開罰19萬，國艦國造最後一哩路重重關卡還很多。

