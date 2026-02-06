海鯤號 (Hai Kun, SS-711)對台灣國防自主具有「突破技術封鎖」與「帶動高階產業鏈」的雙重指標意義

海鯤軍艦雖然正式名稱為海鯤號 (SS-711),但因其外型與台灣首艘國造潛艦的特殊地位,對台灣國防工業自主性的意義,賴清德總統應藉此全民關注的焦點,宣傳國防自主的重要性,並帶動年輕人投身軍中及軍品相關領域.

賴清德總統主要透過「實績驗證」與「產業願景」兩大策略，將嚴肅的國防議題轉化為青年可參與的職涯前景：

海鯤號對國防工業自主性的關鍵意義

海鯤號是台灣首艘自製潛艦，其戰略價值超越單一武器平台，象徵著台灣國防工業的結構性升級：

突破戰略孤立：證明台灣有能力整合複雜的潛艦系統（如戰鬥系統、聲納、推進器），打破長期以來因外交困境無法獲得現代化潛艦的僵局。

建立不對稱戰力：潛艦是反制敵方海上封鎖的關鍵不對稱武器，能強化對第一島鏈周邊海域的防衛能力。

產業鏈本土化：雖然部分關鍵技術（紅區裝備）源自國外，但船體製造、鋼材加工及部分系統整合由台船及國內廠商負責，已初步建立「潛艦國造」的供應鏈體系，提升了國內造船與精密加工的技術水準。

賴清德總統的宣傳策略與青年號召

賴總統利用 2026 年 1 月底 海鯤號順利完成「潛航測試」這一最新具體成果，將「國防自主」從口號轉化為可見的成功故事，藉此吸引年輕人：

以「實績」反擊質疑，建立信心：

藉由 2026 年初海鯤號成功執行淺水潛航測試的畫面，賴總統將其定調為「國防自主的歷史里程碑」，用具體進度反擊外界對潛艦是「鐵棺材」或「拼裝車」的批評，增強全民對國防科技的信心。

以此成功案例作為籌碼，呼籲國會與民眾支持後續 7 艘量產型潛艦的預算，強調國防政策的延續性。

連結「高科技職涯」，扭轉從軍印象：

產業升級敘事：賴總統將國防自主與「航太」、「機械」等高科技產業連結，例如在視察相關供應鏈（如製造飛機起落架的晟田公司）時，強調軍工產業能帶動精密機械發展。

競逐太空、探索海洋：他提出「競逐太空、探索海洋」的願景，將國防產業描繪為充滿挑戰與創新的領域。這向年輕人傳遞了一個訊息：投身國防或軍工產業，不再只是傳統的操練，而是參與最尖端的科技研發（如無人機、潛艦、航太零件），提供具競爭力的職涯選擇。

人才需求：透過展示國造計畫的龐大規模（後續艦量產），向理工科系青年展示這是一個長期穩定且技術含金量高的就業市場，鼓勵人才投入造船、資安與系統工程領域。