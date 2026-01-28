海鯤號1/29下潛！ 台船官網「科普」藏彩蛋證實潛航測試在即

國造潛艦首艘原型艦海鯤號2026.1.26第6度出海測試。圖：諸葛風雲提供



台船公司今天（1/28）更新官網的潛艦「科普」內容藏彩蛋！公開提及國造潛艦首艘原型艦海鯤號將在明天（1月29日）進行第一次潛航測試。台船並且問讀者「從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。這樣的速度，究竟是快還是慢呢？」而根據規劃，海鯤號將會先進行50公尺的淺水潛航測試，隨後下潛的測試進度則依據計畫分階段執行，後續才會執行200公尺深水潛航。

國造潛艦首艘原型艦海鯤號2026.1.26第6度出海測試。帆罩上人員與潛望鏡（光電桅桿）特寫。圖：諸葛風雲提供

台船公司官網從1月23日起推出「潛艦國造科普」專欄，以不同主題為民眾介紹潛艦建造過程中的技術知識與測試程序等內容。台船今天晚間最新上架的 「科普」內容為《各國新一級潛艦「原型艦」(prototype)的設計與建造速度》、《各國新一級潛艦「原型艦」(prototype)的建造經費比較》等兩篇，其中在第一篇《各國新一級潛艦「原型艦」(prototype)的設計與建造速度》當中指出，「台灣與其他國家的新造潛艦比較，其實「海鯤軍艦」工期並未較久，甚至偏快！」接著更以「彩蛋」方式，公布了海鯤潛艦（海鯤軍艦）首度下潛的測試日期。

廣告 廣告

國造潛艦海鯤號2026.1.26出海執行第6次海試。台船表示依海試計畫執行「淺水潛航前置海上測試」，主要測試計有聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項順利完成，測試結果將納入「潛航安全評估」參據。台船提供

在這篇「科普文」中接著寫道：「『海鯤軍艦』自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。這樣的速度，究竟是快還是慢呢？」

這也等於公開宣布海鯤號明天（1/29）將出海展開首次下潛的潛航測試，依據海軍與台船的規劃，海鯤號潛艦將會先進行50公尺的「淺水潛航測試」，後續會依據規劃分階段下潛，在正式交艦之前，必須達成最終目標--執行200公尺深水潛航測試，驗證確實能達到海軍要求的潛艦作戰下潛的基本要求深度。

更多太報報導

海鯤號6次海試「還未下潛」 台船：執行潛航前置海上測試、安全評估

傳海鯤潛艦「租浮塢於港內進行下潛測試」 台船澄清：與事實不符

強調確保海鯤號潛航測試安全 台船：四大步驟合格才能出海