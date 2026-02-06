海鯤號4度海測 皆屬淺水潛航

海鯤號6日上午9時許，在大雨中出港，實施第4次淺水潛航測試，一旁還有無人船「奮進魔鬼魚號」相伴。（洪靖宜攝）

國造「海鯤號」潛艦日前完成首次潛航測試，台船高層6日指出，目前已進行4次海測，皆屬「淺水潛航」，而海測次數則會依實際狀況調整，力拚6月底前交付海軍。台船高層表示，後續艦將加大「國產化」比例，目前已包括魚雷管、鋰電池，其他機械、電子零組件等也借助台灣精密的加工技術，協調在本土生產。

台船董事長陳政宏近日曾表示，海鯤完成首次潛航是0變1的質變，代表壓力殼、各種水密都符合要求；儘管已逾期，但安全跟品質還是要顧好，按部就班才能往下走。

台船團隊昨日舉辦媒體座談會證實海鯤已進行第4次潛航測試，目前都還在「淺水潛航測試」範圍，不過已超過10至20公尺的呼吸管、潛望鏡深度，力拚能在6月完備交艦海軍。目前預計測試的次數仍無法確定，因為需要逐步驗證系統，小的問題會修正併在下一次出海驗證，有些問題則在修正後需重新再安排一次補測，因此潛航次數會依狀況調整。

陳政宏昨也透露，海鯤號後續慢慢增加「國產化」比例。他在與本土供應商或是外商合作解決問題時，發現我們有非常多優秀的傳統產業，也非常願意配合潛艦的特殊需求進行客製化生產，借助台灣精密的機械、電子加工技術，讓台船對更多零組件在國內生產更有有信心。

總經理蔡坤宗也補充，除了在高雄建造海鯤號外，在基隆廠裡面也有2個廠房，規畫將它做成聚落，生產「魚雷管」及「鋰電池」。目前魚雷管已可本土化產製，台船也找到合約商願配合。

台船強調，國產化後續艦勢必會與原型艦內裝不同，台船會在控制重量與空間的允許範圍內，進行構型變更。蔡坤宗表示，若能在6月底前交艦，逾期天數約200至210天，預估總罰金約為3800萬元。