海鯤號6度海測 潛航倒數計時

國造潛艦海鯤號26日在高雄港外海展開第6次海測，原本傳出將首度潛航測試，力拚6月交艦，但最後仍停留在「潛航準備階段」，並未進行潛航測試。（丁治綱攝）

國造潛艦原型艦「海鯤號」26日於高雄港展開第6次海測，原先盛傳將首度執行潛航，力拚6月交艦，但最終仍未下潛。台船證實，此次執行「淺水潛航前置海上測試」，主要測試聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項，皆順利完成，若達安全條件並經評估後，就會按計畫安排後續「淺水潛航」。據相關人士透露，距離正式潛航「很快了」。

回顧測試進度，海鯤號去年11月28日完成第5次浮航測試，測項涵蓋動力、空調、航儀、通信、潛望鏡與聲納等關鍵系統，結果符合預期，去年12月5日隨即進塢，展開系統檢查與調校，為後續潛航測試鋪路。今年1月21日海鯤號再現身高雄港，但僅由船塢移泊至91號碼頭，並未出港，顯示測試仍以內部整備為主。

昨早高雄港岸邊聚集不少軍事迷，拉布條為海軍與台船加油打氣，期待見證國造潛艦重要里程碑。但昨天海象不佳、風浪大，原定上午8時出港，近11時才駛離港區展開測試，且並未如外界預期下潛，海測結束後，下午返航。

台船說，前5次浮航完成後，已針對系統調校，本次出塢，先於碼頭完成潛航相關準備，並強調將持續偕同海軍監造及國外原廠技協，共同執行全艦系統水下性能測試與驗收，此次測試結果將納入「潛航安全評估」參據。

據台船「潛艦知識科普」說明，潛艦一旦下潛，便不再具備水面艦艇所擁有的預留浮力等安全保障，同時須全面封閉所有對外通道，船體也將逐步承受龐大海水壓力。因此在執行風險極高的海測前，須先透過泊港測試完成各項安全整備與防護，過程不僅關鍵，也相當耗時。

國防部說，海鯤號原訂去年11月交艦，已逾合約期限，依約自去年11月起開始計罰，每日違約金約19萬元。台船也加緊腳步測試、校正，力拚今年6月交艦。