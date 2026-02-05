海鯤號9次海測！第3次「潛航」 軍事迷揮舞國旗

記者洪榮斌、陳俞安／高雄報導

高雄港二港口今（5）日一早聚集軍事迷，國造潛艦「海鯤號」第9次海測，也是第3次「潛航」測試，軍事迷依舊相當興奮，在岸邊揮舞國旗加油打氣。軍事專家表示，近日頻繁測試代表海鯤艦狀況佳，持續進行不同深度、速度的測試。

國造潛艦「海鯤號」5日在高雄港實施第9次海測，也是第3次「潛航」測試。

海鯤號現身，軍事迷興奮舉旗呼喊，軍事迷有備而來，錄影器材、望遠鏡通通帶來。

軍事迷：「想說用錄影的方式來記錄，望遠鏡的話就是順便看這邊港灣的風景，或者是看其他船初步的細節。」

國造潛艦海鯤號5日上午8點多第九次出海、第三次潛航測試，軍事觀察學者表示海鯤艦測試良好，第三次潛航完成下潛50至100公尺深度。

軍事觀察家紀東昀：「潛航測試因為這是潛艦，所以它在不同的深度、很多的科目其實它要反覆的測試，然後所以包括它的動力系統，甚至水下的通訊系統，還有它整個電力、操舵，全部都要在各個不同的深度逐一驗證。」

軍事迷振奮。

海鯤艦去年6次浮航，今年1月開始潛航測試，已經在1月29日、30日出海2度潛航測試，5日海鯤艦第三次測試，距上周測試剛好滿一周，整體狀況評估良好，測試也需要重複驗證，確認在水下長時間運作的穩定性與安全性，接下來可能還會有緊鑼密鼓的測試，讓海測進程能順利加快推進。

