海鯤軍艦今進塢 執行載台裝備、水密邊界及水下戰系精調

[Newtalk新聞] 台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱：台船）今（5）日發布消息，11月底完成5次浮航測試的國造首艘潛艦「海鯤軍艦」（舷號711），今進入高雄廠區乾塢，進行後續潛航測試前的關鍵檢查與調校作業。台船強調，所有作業均以「安全第一」為最高原則，由專案團隊嚴格把關。

台船表示，本次進塢主要執行三項專業作業：

載台裝備檢查與調校：指潛艦作為武器與設備「載台」的整體整合驗證，包括確保聲納、潛望鏡、魚雷發射管、電子戰系統等大型裝備在艦體上的固定、供電、冷卻與訊號傳輸均正常運作，並確認艦體結構能承受這些裝備在潛航時的震動與壓力。

水密邊界檢查：針對艦體所有與海水直接接觸的開口（如魚雷管蓋、艙蓋、進排水閥門、潛望鏡升降井等）進行水密性能測試，確認高壓海水下絕對不滲漏，是潛艦能否安全下潛的生命線。

水線下戰系檢查與調校：針對位於吃水線以下的作戰系統（如聲納陣列、側翼陣列、拖曳陣列聲納、螺旋槳消音裝置等）進行精密校正，確保潛艦在水下航行時能有效探測敵方並保持自身靜音優勢。

據了解，先前的浮航測試主要驗證推進系統、空調、航儀、通信、潛望鏡與聲納等在水面航行下的運作穩定性，確保安全無虞，將推進到下一階段，包括淺水潛航測試（約50公尺深度，驗證基本下潛能力與靜音性能），並逐步推進到深水潛航（約200公尺，包含武器系統實測）。

