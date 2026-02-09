【海鯤軍艦潛航測試紀錄影片公布】賴總統肯定海測成果 盼穩健推進交艦

記者陳彥陵／綜合報導

台灣國際造船公司昨日公布我國首艘自製潛艦「海鯤軍艦」淺水潛航測試紀錄影片，內容完整呈現近期海上測試成果，包含發射誘標等戰系裝備動態影像，顯示潛艦測試已逐步進入核心系統驗證階段，展現潛艦國造豐碩成果。此外，總統賴清德於臉書發文肯定海測成果，並盼在安全與品質優先的前提下，穩健推進交艦目標。

首曝發射誘標 驗證戰系性能

海鯤軍艦於今年1月29日至2月6日間，依測試程序書共執行4次「淺水潛航」測試，台船發布影像內容，除海鯤軍艦航行及首次下潛外，亦包含系統操作等水下及空拍視角，並詳實記錄潛望鏡與天線桅管升降、發射誘標、上浮及返港等過程，展現初步海試成果。

淺水潛航測試為潛艦海上測試（SAT）重要階段，根據台船公布影像顯示，海鯤軍艦完成整備後浮航出港，前往測試海域執行首次下潛，並進行多項關鍵系統驗證，包括舵控系統操作、排氣閥開啟下潛，以及潛望鏡與天線桅管升降測試，確保潛艦通訊與偵蒐設備在水下環境正常操作，以及在不同深度下的穩定度。

值得一提的是，影片中首度公開發射誘標畫面，顯示多種系統整合導入順利，戰系裝備已正式進入測試階段，為國造潛艦發展的重要里程碑。另在潛艦上浮與返航畫面中，可見海鯤軍艦與同為國造的大武軍艦一同航行畫面，具體展現國艦國造的豐碩成果。影片最後則記錄海鯤軍艦順利完成淺水潛航測試，於夜間安全返港，彰顯政府推動潛艦國造政策的決心。

台船盼國人持續支持潛艦國造

台船表示，期盼國人持續支持潛艦國造政策，造艦團隊將接續實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

此外，賴總統於臉書發文表示，台船發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，相信許多國人朋友都和他一樣，看了相當感動。這支影片記錄海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓國人清楚看見我國第一艘潛艦國造的海測成果，而這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。

賴總統說，接下來將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標，並呼籲國人繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見臺灣守護家園的決心。

【新聞辭典】潛艦「水下保命符」：聲學誘標

國造潛艦「海鯤軍艦」艦體中後段左右側各有12個孔洞，共可搭載24枚聲學誘標，就如同軍機用以擺脫防空飛彈的熱焰彈，可說是潛艦在水下的「保命符」，讓潛艦得以規避攻擊。

誘標主要用於潛艦遭反潛機、反潛水面艦打擊，或遭敵方魚雷鎖定時，透過模擬潛艦聲學特徵，干擾與誤導敵方魚雷航向，以提升水下生存機率，為潛艦重要水下防護裝備。

台船公司昨日公布我國首艘自製潛艦「海鯤軍艦」淺水潛航測試紀錄影片，內容完整呈現近期海上測試成果，為國造潛艦發展的重要里程碑。（取自台船影片）

海鯤軍艦與同為國造的大武軍艦一同航行，彰顯推動國艦國造卓越成果與政策決心。（取自台船影片）

影片中首度公開發射誘標畫面，顯示多種系統整合導入順利，戰系裝備已正式進入測試階段。（取自台船影片）

台船發布影像紀錄，展示「海鯤軍艦」潛望鏡及天線桅管升降測試。（取自台船影片）