海鯤軍艦首次潛航測試 潛艦國造航向新里程

記者孫建屏／高雄報導

海鯤軍艦今（29）日實施首次潛航測試，為潛艦國造航向新里程；得知訊息的軍事迷和民眾一早趕到高雄港第二港口岸邊， 為海軍、海鯤軍艦與台船公司加油。

本週一才剛執行「淺水潛航前置海上測試」的海鯤軍艦，順利完成聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項裝備系統的測試，並將結果納入「潛航安全評估」參據，進行相關問題的修正後，今日隨即展開「淺水潛航測試」。

台船公司表示，潛艦在每次海上測試前，都必須通過全艦安全系統的全面航行檢查，並進行裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等4大步驟，合格後才能出海潛航。海鯤軍艦上午10時30分左右，由海軍、台船拖駁船，以及陸戰隊M109特戰突擊艇戒護下，從港內航向出海口，艦上除台船工程與海軍監造人員外，也有海軍256戰隊官兵登艦協助操船試俥。

廣告 廣告

隨著海鯤軍艦愈來愈近，軍事迷與民眾的熱情也跟著升高，揮舞手中的國旗和標語紅布條不斷高喊加油，並跟隨海鯤軍艦的航行跑步移動，直到海鯤軍艦的身影消失在高雄外海，艦上官兵亦揮手向加油民眾致意回禮。

海鯤軍艦今日首次實施潛航測試，海軍256戰隊官兵也登艦協助台船公司人員操船試俥。（記者孫建屏攝）

隨同海鯤軍艦出海測試的256戰隊官兵，向岸邊加油的軍事迷及民眾揮手致意。（記者孫建屏攝）

軍事迷高舉紅布條為海鯤軍艦加油，展現支持潛艦國造的信心。（記者孫建屏攝）