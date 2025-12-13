「海鯤軍艦」團隊積極解決問題 台船澄清說明 盼國人支持

台船13日針對「海鯤軍艦」再次提出說明。（台船提供）

記者蔣謙正/高雄報導

針對「海鯤軍艦」，台灣國際造船股份有限公司13日表示，台船首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

台船公司承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺 失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為， 而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸 與困難。本公司同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能 改善之基礎。

現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問 題的報導或臆測，將不再逐一回應。台船公司潛艦專案團隊將持續 戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提 下，儘快完工交艦，不負國人所望！