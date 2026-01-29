「海鯤軍艦」完成首次潛航測試 國造潛艦邁出關鍵里程碑

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司，股號：2208）承造之我國首艘國造潛艦「海鯤軍艦」，今（29）日依測試計畫，首次執行「淺水潛航測試」，並順利完成測試程序書所規劃之各項測試項目，正式達成國造潛艦發展歷程中的重要里程碑。

在面對日益嚴峻的區域安全情勢下，政府推動國防自主，積極建構不對稱防衛能力，國造潛艦計畫被視為關鍵戰力之一。然而，受限於複雜的國際環境與外部政治因素，造艦過程挑戰重重。台船公司指出，相關研發與建造團隊歷經逾十年努力，結合國內產官學研能量，逐步克服技術、整合與測試等多項困難，終於完成首次實質「潛航下潛」驗證。

台船公司表示，「海鯤軍艦」後續將依既定測試節奏，採循序漸進方式持續進行各階段海上測試，並在確保人員安全與艦艇品質之前提下，完成全艦系統性能驗證，朝達成交艦目標穩健推進。

台船公司也感謝社會各界長期以來的關心與支持，指出此次潛航測試成功，不僅是我國海軍造艦史上的重要成果，更具有歷史意義。未來，台船公司將持續精進造艦技術，強化國防產業能量，並期盼國人持續給予支持，共同見證國造潛艦計畫的下一個階段。（圖╱台船公司提供）