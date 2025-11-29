新頭殼

「海鯤軍艦」測試皆符合安全標準 台船澄清非政治性操作

Newtalk新聞 |陳柔樺 綜合報導
台灣國際造船公司今(29)日澄清「海鯤軍艦」測試爭議，強調符合安全規範且並非政治性操作。 圖：台船公司提供(資料照)
台灣國際造船公司今(29)日澄清「海鯤軍艦」測試爭議，強調符合安全規範且並非政治性操作。 圖：台船公司提供(資料照)

[Newtalk新聞] 台灣國際造船公司今(29)日針對部分媒體關於「海鯤軍艦」的相關報導提出澄清，強調人員安全始終是船艦測試的首要考量，並否認外界所稱的「政治性海測」。

台船表示，「海鯤軍艦」歷次海上測試均由專案團隊、國外技術協力及最終使用單位逐項評估，制定安全規範與風險因應措施，確認符合航行安全條件後才安排海測，全程都有伴護與警戒兵力支援執行，無安全顧慮。

針對外界關注的錨機，台船說明，錨機是多重備援系統之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠進行調校，日後將回裝；而現有裝備與備援系統經技協與專案團隊確認評估，不影響海上測試進行。此外，台船指出，全艦水密門測試均正常，外界相關報導與事實不符。

依我國《船舶法》說明，該法第3條定義的船舶，指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具包括客船、貨船、漁船、特種用途船與遊艇等，但第4條第一項明定「軍事建制之艦艇」不適用於本法規定，因此相關問題屬於「造艦工程」範疇，並非部分媒體所稱的「政治性海測」。

台船強調，將持續秉持安全第一的原則，在安全無虞前提下，接續完成海鯤軍艦測試，不負國人所望。

