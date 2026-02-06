「海鯤」持續潛航測試 台船：已完成「呼吸管深度」階段

台船公司今天(6日)召開媒體座談會，外界關心國造潛艦原型艦「海鯤」的造艦進度。台船說明，目前正按部就班的進行潛航測試，雖然測試次數無法確定，但6月交艦的規劃仍在合理範圍。至於目前的測試進度，台船表示細節無法對外公開，但確定已經完成「呼吸管深度測試」階段。

台灣造船公司6日於台北召開媒體座談會，說明近期公司營運狀況。由於國造潛艦原型艦「海鯤」正在進行第四次潛航測試，媒體關心相關狀況。對此，台船董事長陳政宏表示，潛航測試正按部就班進行中，目標仍是6月交艦。

廣告 廣告

陳政宏指出，由於涉及機敏，「海鯤」目前測試狀況不便對外說明，且每次台船都會安排一些科目，實際測試次數與時間也需要看每次調校的成果。台船是第一次造艦，雖然目前進度落後，但6月交艦的時間點仍在合理範圍內。陳政宏說：『(原音)除了測試跟測試之後的調校之外，交艦前還有很多文件要準備。我們過去大部分是在工程方面、技術方面去趕工，文件的準備進度稍微比工程技術落後一點。畢竟交艦的時候，包括操作手冊等等都必須要完整的交給海軍。』

至於「海鯤」目前的潛水深度，台船說明，潛航測試區分為10-20公尺的「呼吸管深度測試」、50-100公尺的「淺水深度測試」及100公尺以上的「深水深度測試」。雖然目前的測試深度無法明說，但已經完成「呼吸管深度測試」階段。台船總經理蔡坤宗說：『(原音)現在早就超過「呼吸管跟潛望鏡」，做了潛航之後，就代表我整個水密性完全都沒有問題，結構、水密安全全部都達到了，那剩下只有說抗壓力不一樣而已，唯一有差就是壓力殼耐壓及通海的這些管路、艦殼閥等，這跟真正的壓力是有關。』

台船也強調，目前包括魚雷管、電瓶等重要零組件仍是以國外採購方式籌獲，但後續也將以提升本土化自製比例為目標，目前已在探詢國內廠商合作，以確保原型艦與後續艦交付後，後勤維保的量能不會出現問題。(編輯：鍾錦隆)