海鯤「無錨」林楚茵高喊「造謠」 真正問題究竟在那裡？

「海鯤軍艦」28日浮航測試，執行主機測試。 圖：翻攝台船官網（csbcnet.com.tw）

[Newtalk新聞] 民進黨立委林楚茵今（30）日在臉書發文強烈抨擊，有心人士僅憑一句「海鯤軍艦無錨出海」，便大肆渲染潛艦國造計畫存在「致命缺陷」，根本是逢測試必造謠、唱衰台灣國防的慣用伎倆。她痛批，這種抹黑套路早已被看破，卻仍有人冒著被打臉風險，甘當中國傳聲筒，配合中共認知作戰劇本，企圖瓦解國軍士氣與國人信心。

林楚茵強調，國防部定期揭露的「海鯤軍艦認知作戰」報告顯示，「質疑技術缺陷」類型已高達37.08%。指本次「無錨」議題正是典型案例。她引用台船第一時間澄清指出：錨機系統只是多重備援之一，配合測試排程調校，完全不影響海測安全。說明海鯤軍艦已順利完成五次浮航測試，正按進度邁向下階段潛航驗證。

廣告 廣告

不過，針對「無錨」議題，林楚茵僅引用了「一半」台船說明，台船澄清稿原文為：「錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試」。等同證實近日浮航測試中，確實處於「無錨」狀態。

只是軍事專家說明，現代潛艦設計中，「錨」逐漸被列為非必要裝備，但其在極端狀況下仍是最後一道機械式保險。特別是當潛艦遭遇主機、輔機與全部電力同時喪失的「三失」慘況時，無法拋錨將導致潛艦完全失控，變成隨洋流漂流的「水下浮屍」，最終可能觸底、擱淺或被迫浮出水面暴露位置。對作戰海域水深多在200公尺以內、潛艦數量極少的台灣海軍而言，錨更是近岸特種作戰待機與緊急上浮後快速固定的關鍵手段，沒有艦錨協助固定，潛艦將被迫以自身動力抵抗海流懸浮，相對損失部署時長。一旦失去這項純機械、最可靠的備援，等同主動捨棄極端狀況下的生存機率。

專家指出，美國、俄羅斯等潛艦大國因艦數充足、匿蹤需求更高，採無錨設計尚可承受單艦風險；但對僅有少數潛艦的台灣而言，拆除錨機無疑是「把最後一根救命稻草也扔了」，屬於拿生存性換取些微匿蹤的賭注。雖然台船與海軍均強調海測期間安全無虞，但「無錨」議題仍凸顯潛艦國造在設計取捨上的高度敏感性，也讓外界持續關注後續錨機是否如期回裝，以及國造潛艦最終將走向完全無錨還是保留傳統錨系統的抉擇。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算

林岱樺喊出「長女持家」 千名姐妹相挺成立「女力後援會」