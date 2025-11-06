海鷗剛走鳳凰在後！菲律賓風災致114死 小馬可仕宣布緊急狀態

2025年11月5日，在颱風海鷗侵襲過後，菲律賓宿霧島的居民走在泥濘的街道上，身後是被洪水沖至住宅區的多輛汽車。路透社



颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓中部省份，官方今日（11/6）表示，死亡人數已攀升至114人，另有127人失蹤，成為今年襲擊該國最致命的自然災害。對此，總統小馬可仕宣布全國進入緊急狀態，而另一颱風「鳳凰」（Fung-Wong）預計下週將侵襲菲律賓，讓馬尼拉不敢掉以輕心。

海鷗週二挾帶強風豪雨侵襲菲律賓，並於昨日遠離進入南海海域，中部的宿霧省（Cebu）遭受重創最深。當地官員表示，颱風肆虐造成近200萬人受影響，超過56萬居民流離失所，其中有近45萬人被疏散至緊急避難所。

民防辦公室稱，宿霧省至少有71人死亡，另有65人失蹤、69人受傷，該地區仍在從9月30日發生的芮氏規模6.9強震中逐步復原。位於宿霧附近的內格羅島（Negros Island）另有62人被通報失蹤。

官方統計，死者多是因為遭遇山洪爆發而溺斃身亡，其中包含6名搭乘空軍直升機的罹難者。儘管中部省分仍在為海鷗颱風過後進行災後重建，但官員警告，另一在太平洋海域成形的鳳凰颱風有可能增強為超級颱風，並於下週侵襲菲律賓北部地區。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在與政府官員評估颱風災情後，今日宣布進入「國家災難狀態」（state of national calamity），此舉將使政府能更快撥付緊急資金，並防止糧食囤積與價格暴漲。

海鷗颱風是今年侵襲菲律賓的第20個熱帶風暴，接下來預計將在越南登陸，對當地中部多個省分造成影響，其中包含咖啡豆的主要產區。越南嘉萊省預計將疏散約35萬人，並警告強風暴雨可能導致低窪地區洪水泛濫，並干擾農作活動。

越南民航局則指出，包括峴港國際機場在內，全國將有8座機場運作恐受影響。航空公司與地方政府已獲敦促密切監測颱風動向，以確保乘客安全。

