海鷗升級中颱！週末恐又有新颱風生成 下週「這幾天」最靠近台灣

位於菲律賓東方海面的颱風「海鷗」，今（3日）上午8時增強為中度颱風。（圖／氣象署）

位於菲律賓東方海面的颱風「海鷗」，今（3日）上午8時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南東方1530公里之處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對臺灣無直接影響。不過，氣象署表示，關島附近有熱帶系統發展趨勢，週末有機會增強為颱風，下週二至週四（11日至13日）最接近台灣。

氣象署指出，明天（4日）水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢的機率，大臺北地區有短暫雨，北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，東南部地區、南部山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

廣告 廣告

氣象署說明，週三（5日）北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。週四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、東北部白天氣溫稍回升；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

週五至下週日（7日至9日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。下週一（10日）至下週三，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署提到，關島附近海域有熱帶系統發展趨勢，預估週三有熱帶性低氣壓生成，且週五至週末有機會進一步增強為颱風。路徑方面，氣象署預測該熱帶系統會先往菲律賓東方靠近，接著北轉從台灣東方海面北上，下週二至週四最接近台灣，屆時可能為台灣帶來降雨，但與東北季風產生共伴效應的機會不大。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

謝侑芯猝逝黃明志驗毒呈陽性 雪碧駁她當伴遊謠言、不碰違禁品

律師估「粿粿范姜結局3輸」！ 難複製Andy原因曝：3主角都不是太好的人

謝侑芯猝逝黃明志在場 好友「最強奶媽」揭實情怒轟：根本心裡有鬼