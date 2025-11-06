海鷗升級強颱奔越南！輕颱鳳凰虎視眈眈 不排除直接登台

今年第25號颱風「海鷗」已在6日下午升級強烈颱風，目前位在南海附近，預估最快6日晚間就會登陸中南半島越南一帶。另輕颱「鳳凰」持續朝西北西前進，將於下週起影響台灣。

中央氣象署6日下午表示，強颱海鷗位於南海附近，向西轉西北西前進，並持續朝越南方向移動，6日晚間將登陸中南半島。同時，今年第26號颱風「鳳凰」也在太平洋上活躍，目前距離鵝鑾鼻東南東方約逾2000公里，也是往西北西方向前進。

強颱海鷗最快在6日晚間就會登陸中南半島越南一帶。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

鳳凰颱風路徑變數大，氣象署表示暫不排除該颱風直接登陸的機會。。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

輕颱鳳凰動向預測顯示，該颱風預計10日通過菲律賓呂宋島北部陸地，11日晚間逐漸北上，可能會從台灣東側近海北上，或從台灣海峽北上、登陸通過台灣，又或是走更西邊的路線北上，氣象署不排除直接登陸可能，但北轉角度仍有不確定性，影響程度取決於後續路徑。

