海鷗強風豪雨侵襲越南 菲律賓近200人罹難

越南沿海地區今天(7日)正在評估颱風海鷗(Kalmaegi)具破壞性的強風豪雨帶來的災損，而國營媒體報導有1人死亡。這場暴風雨先前已重創菲律賓，造成至少188人喪命。

海鷗6日晚間在越南中部登陸，在向內陸移動而威力減弱之前，造成樹木被連根拔起、房屋遭到破壞、並引發斷電。當局警告，持續的豪雨將在清化(Thanh Hoa)到廣治(Quang Tri)的中部省分，帶來多達200毫米的雨量。

隨著海鷗在菲律賓造成的死亡人數攀升，當地官員表示，仍有135人下落不明，還有96人受傷。

至於在越南，當局並未公布官方的傷亡人數，但國營的越南通訊社(Vietnam News Agency)報導，在得樂省(Dak Lak)有1人因房屋倒塌喪命。