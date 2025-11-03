海鷗後有鳳凰！專家緊盯熱帶擾動90W 最快這天成颱

時序邁入11月，不過太平洋上的熱帶擾動卻仍未停歇，除了1日生成的海鷗颱風之外，關島附近又有熱帶擾動形成，根據氣象專家預測，最快周四（6日）增強為第26號「鳳凰」颱風，有可能影響台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日分享Google AI模式系集圖，指出在關島南方的熱帶擾動90W逐漸發展中，最快周四將成為今年第26號颱風「鳳凰」。

粉專分析，以目前資料來看，90W後期因副熱帶高壓減弱的關係，將採取拋物線的走法，抵達台灣附近時轉向東北，不過轉向的位置變數非常大，也將牽動對台灣的影響程度。

粉專表示，秋季颱風變化多端，在未底定前都有改變的可能性，未來幾天仍需密切注意。至於中度颱風「海鷗」，今天已移動到菲律賓東南方海域，將在明天穿越菲律賓後進入南海，繼續朝越南中部前進，「幸好海鷗比較偏南，距離台灣較遠，因此外圍水氣北漂程度有限」。

氣象署目前預測，周四東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升；桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周五至下周日（7-9日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨

