海鷗撲菲律賓 宿務震後迎考驗

海鷗颱風4號在菲律賓先後登陸4次，帶來的強風豪雨，重創中部地區。根據當地媒體報導，在東薩馬省有2個小島、30%的房屋完全被摧毀，剩下的也大多受損，兩島7000多位居民、亟待外界援助。而在宿務市，24小時降下超過1個月的雨量，街道上看到汽車一輛接一輛被沖走，甚至層層堆疊在路邊，狀況相當慘烈。目前已知，海鷗造成至少26人喪命，近40萬人疏散，惡劣天氣恐怕會持續到5號。

貨櫃一個接一個被沖走，還有汽車也被強勁水流帶走記者：「強風暴雨猛烈襲擊城市，還有房屋和樹木也毀了。」

廣告 廣告

颱風海鷗、4號上午、分別在菲律賓的南萊特省，宿務省、西內格羅省以及吉馬拉斯省、先後登陸4次中部地區遭到重創，造成死傷災情。

在東薩馬省的蘇鑾島、和霍蒙洪島，30%的房屋被完全摧毀，其餘房屋也遭到破壞，這兩個島共7000多位居民、大多房屋都是用輕質材料建造的，無法抵禦強風暴雨。根據菲律賓媒體，有2個城市24小時降下超過1個月的雨量，分別是南萊特省馬辛市、以及宿務省的宿務市 宿務市洪水湍急的街頭上看到好幾輛汽車在水中載浮載沉、有的層層堆疊，狀況相當慘烈。

民眾 貝塔索拉：「我們很害怕，因為我們的房子可能會塌，它只是木頭做的。」

天候惡劣，多個省分已宣布4號停班、停課；渡輪無法出航，100多班國內航班取消。預計這兩天都會是強風豪雨天氣，當局呼籲民眾慎防土石流等災情。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

