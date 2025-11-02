海鷗生成「又1擾動接力」！最快這天成颱 預估路徑曝光

生活中心／黃依婷報導

海鷗估計未來幾天將掠過菲律賓南方諸島，以未來幾天後中颱之姿登陸越南中、南部。（圖／翻攝自觀氣象看天氣）

今年第25號輕度颱風海鷗今（2）日2時的中心位置在北緯10.7度，東經135.9度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專也示警，後方還有另一個擾動99W正在發展，預計最快這天就有成為今年第26號颱風「鳳凰」的機會，預期路徑曝光。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文，昨日位在帛琉東北方海面的熱帶擾動31W，於當天上午增強為熱帶性低氣壓，且看似結構十分不錯，低層中心就位在強對流底下，且周遭環境還算優異，也在同一天成為今年第25號颱風「海鷗」的機會。

廣告 廣告

「觀氣象看天氣」指出，海鷗路徑方面，估計未來幾天將掠過菲律賓南方諸島，並在7日前後，以中度颱風以上強度登陸越南中、南部，前往當地可以稍微留意，對台灣沒有影響。

「觀氣象看天氣」示警，2日要注意的是在其後方有另一個擾動99W正在發展，且預計未來3到4天，就有成為今年第26號颱風「鳳凰」的機會，惟屆時太平洋高壓有稍微減弱跡象，其路徑預期也會較海鷗偏北，大概11日前後可以留意99W的動態。

更多三立新聞網報導

粿粿被爆偷吃王子「有機會逆轉風向？」她曝1關鍵有望破鏡重圓

傳范姜彥豐有望求償3千萬！律師說實話：這點真的過份了

3熱帶系統現蹤！專家示警「颱風的潛力股」 合併恐成超大環流

粿粿爆偷吃！網紅揪「昔合體1言論」毀壞三觀：還以為王子是她丈夫

