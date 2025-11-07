海鷗穿越菲再襲越南 釀1死50萬人撤離

颱風「海鷗」6號當地時間晚上7點半左右在越南中部登陸，嘉萊省和得樂省受創最嚴重，已造成至少1人死亡，廣義省沿海有一艘漁船被大浪捲走，3名漁民失蹤，各省總共撤離超過50萬人。

越南當地時間6號晚上7點半左右，強烈颱風「海鷗」在中部的嘉萊省以北地區登陸，帶來狂風豪雨。地方官員：「預計高峰是今晚(11，6)8點，到明早8點 這12個小時內。」

越南政府表示，因洪水暴漲及山崩風險升高，已有超過53萬7千人緊急撤離，漁船也緊急進港避難。漁民：「如果颱風直接襲擊，後果不堪設想，就算沒有 風力也將達到10級，當然不能掉以輕心，要保護我們的船隻和財產。」

包括峴港等沿海城市，都出現高達10公尺的巨浪，在廣義省外海，有一艘漁船被巨浪捲走，3名漁民失蹤。颱風掀翻屋頂、吹倒路樹與電線桿，至少6座機場關閉，許多地區電力中斷。旅館員工：「上次看到這麼強的颱風，是1980年代了 在北部地區，這是我第2次目睹類似景象。」

越南中部原本就已連續數周遭到豪雨侵襲，順化市已發生3起嚴重洪水，市中心許多道路被淹沒，數萬家庭受到影響。農民：「這會是第4次淹水 情況可能很糟，我們只希望淹水趕快退，才能回去耕作，如果這種情況持續下去，大家都會活不下去，小孩也已經3個星期沒去上學了。」

專家警告，「海鷗」可能在部分地區帶來超過600毫米的雨量，隨著氣候暖化，侵襲東南亞的颱風將越來越頻繁 也更具破壞性。

