海鷗襲越南5死 3千棟房屋毀損

颱風「海鷗」6號晚上登陸越南中部，在嘉萊省和得樂省等地區，帶來嚴重破壞，至少5人不幸罹難，近3千棟房屋受損，50多棟建築倒塌，全國一度有超過160萬戶停電。廣義省外海仍有3名漁民失蹤，另外甚至有多達11艘船因風浪沉沒。

雨過天晴，站在室內，抬頭看到整片藍天，卻讓人欲哭無淚。

受災民眾 ：「鄰居打電話告訴我們房子倒了，我們撤離回來後，看到的就是這個樣子。」

街上散落著斷裂的鐵皮和屋瓦，挾帶接近強颱的陣風威力，颱風「海鷗」6號晚上登陸越南中部，在嘉萊省和得樂省帶來嚴重破壞，至少5人不幸罹難，近3千棟房屋屋頂被掀飛或受損，50多棟建築完全倒塌。

受災民眾 ：「很多樹都倒了，鐵皮屋頂也被吹走，真的很可怕。」

電線桿也難敵強風，全國有超過160萬戶停電，目前雖已部分恢復，仍有大片城鎮等待搶修。沿海地區首當其衝，廣義省外海仍有3名漁民失蹤，官方初步統計，多達11艘船因風浪沉沒，養殖業也損失慘重。

受災民眾 ：「我出去查看時 發現什麼都沒了，我的兩個養蝦池都變成了大海一部分。」

越南氣象局提醒，隨著海鷗深入內陸，風力已顯著減弱，但中部沿海地區未來仍可能持續降雨，需防範河川暴漲及山區土石流。

