海鷗轉中颱TD29恐生成颱風！外出攜帶雨具注意日夜溫差與保暖
文／景點+ 秀智整理報導
第25號颱風「海鷗」已轉成中颱，下午2時中心位於鵝鑾鼻南方1260公里之處，將持續向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續往越南方向前進，對台灣無直接影響；關島附近海面的熱帶性低氣壓TD29，短期內有發展為颱風的趨勢，4日下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2930公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大，氣象署會密切觀察，請留意此熱帶系統的最新動態。
圖／中央氣象署
11月5日週三仍受東北季風影響，不過水氣減少，迎風面北部、東半部及恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請記得攜帶雨具備用，而其他地區則為多雲到晴，僅午後在中南部山區有零星短暫降雨。
氣溫方面，北部及宜花整日較涼，溫度變化不大，整天介於20至25度之間，外出請注意保暖，而中南部及臺東低溫為21至23度，白天高溫仍可來到28至30度，白天溫暖早晚涼，早出晚歸的朋友建議多加衣物以免著涼。
颱風資訊
編號第 25 號 中度颱風海鷗
國際命名 KALMAEGI
11月4日14時的中心位置在北緯 10.6 度，東經 122.2 度，以每小時21公里速度，向西北西進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒 48 公尺，七級風平均暴風半徑 220 公里(西北側 280 公里、東北側 280 公里、西南側 180 公里、東南側 150 公里)，十級風平均暴風半徑 70 公里(西北側 80 公里、東北側 80 公里、西南側 60 公里、東南側 60 公里)。
熱帶性低氣壓TD29
11月4日14時的中心位置在北緯 8.5 度，東經 144.5 度，以每小時8公里速度，向西北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。
