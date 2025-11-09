海鷗釀逾200死剛走 菲律賓再遇強颱鳳凰

隨著鳳凰颱風(Fung-wong)今天(9日)增強為超級強烈颱風(super typhoon)，並預計在稍晚登陸菲律賓，帶來狂風豪雨和暴潮(storm surge)的威脅，菲國東部和北部地區已疏散超過10萬居民。

菲律賓大多數地區都發佈了風暴信號，呂宋島(Luzon)東南部包括加丹杜安尼斯島(Catanduanes)、北甘鄰省(Camarines Norte)和南甘鄰省(Camarines Sur)沿海地區發佈了最高等級的5號風暴信號(Signal No. 5)，而馬尼拉都會區(Metro Manila)與週邊地區則發佈了3號風暴信號(Signal No. 3)。

廣告 廣告

當地稱為「Uwan」的鳳凰颱風，持續風速達每小時185公里，最大陣風達每小時230公里，預計最快今天夜間將登陸呂宋島中部奧羅拉省(Aurora Province)。

東維薩亞斯省(Eastern Visayas)已出現停電的狀況。

菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard)分享部分南甘鄰省的影像顯示，疏散人員攜帶行李和個人物品，在預防性疏散行動中，從狹長的渡船轉移到等候的卡車上。

300航班取消

根據民航監管機構，超過300架國內與國際航班遭到取消。

ABS-CBN新聞網在X上分享的一段影片顯示，加丹杜安尼斯島天氣惡劣，天空烏雲密布，樹枝在風中劇烈晃動，且明顯可見豪雨傾盆而下，雨聲清楚可聞。

鳳凰颱風侵襲菲律賓數天前，該國剛遭到「海鷗」颱風(Typhoon Kalmaegi)重創，造成204人罹難，颱風重創經過的地區，隨後侵襲越南，於當地再造成5人喪命，並摧毀了沿海社區。

在越南中部漁村逢召(Vung Cheo，音譯)，8日可看到漁船殘骸堆積在主要道路旁，當地數百家龍蝦養殖場遭到沖毀破壞。