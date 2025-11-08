海鷗重創菲國後再襲越南釀5死 民眾拍下玻璃窗遭強風碎裂瞬間

在菲律賓肆虐之後，颱風「海鷗」（Kalmaegi）又為越南帶來了狂風暴雨。在嘉萊省和鄰近的多樂省，多棟房屋倒塌，造成5人死亡，多人失蹤。 「海鷗」是越南有史以來最強的颱風之一，風速高達每小時149公里，持續不斷的暴雨使原本就遭受洪災的地區雪上加霜。

颱風海鷗在越南也造成嚴重災情。（圖／美聯社）

越南當局7日上午表示仍在評估損失，但環境部報告稱，目前已知有57 棟房屋倒塌，近 2600 棟房屋受損或屋頂被掀翻，僅嘉萊省就有超過 2400 棟房屋受損。

廣告 廣告

根據越南官方媒體報導，風災造成5人罹難，其中3人死於多樂省，2人死於嘉萊省；另外廣義省有3人至今下落不明。

海鷗強勁的風力摧毁多棟民宅。（圖／美聯社）

社群媒體上流傳著多段來自受災地區的影片，顯示風暴造成了嚴重的破壞。其中一段影片顯示，強風迫使一名男子棄車躲到牆邊，因為隨時可能將他吹走。

另一張照片顯示，平定省海水湧入居民家中，水位達到 10 年來的最高點。

有影片還拍下了強風吹碎了玻璃窗的瞬間，觸目驚心。

本週稍早，「海鷗」在菲律賓登陸，造成188人死亡，135人失蹤。6日，菲律賓總統小馬可仕宣布全國進入緊急狀態，嚴陣以待準備迎接另一場可能威力強大的颱風「鳳凰」。

科學家警告說，氣候暖化正在加劇東南亞的風暴和降雨，導致洪水和颱風的破壞性和發生頻率越來越高。

延伸閱讀

黃揚明曝假消息：蕭美琴「非」首位台政府高層在外國國會演講

接力蕭美琴深化台歐關係 蔡英文：我們再繼續努力

傳台灣捐巨資換副總統歐洲議會演講 IPAC：假消息