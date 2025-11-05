海鷗重創菲律賓 宿務宣布災難狀態

海鷗颱風持續肆虐菲律賓，其中，宿務已有超過40人死亡，當局宣布進入災難狀態。颱風導致數十萬人流離失所，目前已有近40萬人，撤離到安全地區。此外，當地媒體報導，軍方趕往救援的1台直升機，途中不幸墜毀，當局已尋獲駕駛及乘客共6名罹難者。氣象局表示，預計今晚至明天清晨(11/05-11/06)，颱風才會逐漸離開菲律賓，並將持續往西，朝越南逼近。

滾滾激流，水勢驚人。颱風海鷗重創菲律賓中部，並造成人員死傷。

廣告 廣告

當局表示，洪水導致數十萬人流離失所，目前已有 近40萬人，撤離到安全地區。

民眾 帕塔霍：「我們真的很焦慮，因為雨下得越久，洪水越高，水甚至淹到了我們二樓的一半。」

民眾 阿德蘭：「我們1樓的所有東西都被毀了，電視、廚房、拉門、冷氣和窗戶，所有物品都被洪水摧毀了。」

電線桿倒塌，造成多處地區斷電。空拍畫面顯示，宿務地區道路被洪水淹沒，紅十字會也指出，宿務北郊的住宅區，有些只剩屋頂 和較高樓層露出水面。

民眾 帕塔霍：「我們一開始待在1樓，但水漲起來後，我們上去2樓，然而，水位仍持續上漲，所以我們決定去屋頂避難。」

汽車重重堆疊，災情留下一片狼藉。救難人員趕到，也對眼前景象感到吃驚。

民眾 博霍爾諾：「風很大，昨晚的風非常大，感覺就像被沖刷一樣，而且還引發了山洪暴發，我們不知道怎麼會這樣。」

災害風險管理中心主任 戈麥斯：「我們正在努力確保遊客安全，因為目前沒有其他交通方式可用。」

由於渡輪與航班中斷，當局協助受困遊客避難。氣象局表示，颱風強度雖已減弱，但陣風時速仍高達180公里。預計今晚至明天清晨，才會逐漸離開菲律賓，並將持續往西，朝越南逼近。

更多 大愛新聞 報導：

中颱海鷗登陸 菲律賓中部逾三萬人撤離

菲國眼科義診 呵護先天性白內障兄妹

