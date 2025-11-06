海鷗重創菲律賓 逾百傷亡大多在宿務

中度颱風海鷗正在往越南方向前進，海鷗颱風4號侵襲菲律賓至今，已經進入第3天，儘管颱風遠離，但是菲律賓中部的災情仍然相當嚴峻，死傷人數持續攀升，至少114人死亡、仍有127人失蹤，其中多數死傷都在宿務省，當地受災尤其慘重，樹木連根拔起、居民家園全毀，電力和供水系統也幾乎中斷。公用事業公司承諾在7號全面恢復水電和通訊，但隨著洪水退去，受災民眾陸續返家，映入眼簾的是滿目瘡痍的廢墟，許多家庭恐怕面臨無家可歸的困境。

空拍看到河岸兩邊房屋面目全非，只剩下斷垣殘壁，家當全混雜在泥漿中。

受災民眾：「我回到這裡時，看到所有的房子都被淹了，一切都沒了，水位太高，變成一片汪洋，所有的房子都被沖走了。」

菲律賓宿務省塔里薩伊市，在海鷗颱風侵襲過後，滿目瘡痍。儘管颱風已經遠離，宿務災況仍然慘重。菲律賓當局統計包含宿務在內，海鷗颱風造成的死亡人數上升來到114人，數十人受傷，仍有127人失蹤，其中多數死傷集中在宿務省。

受災民眾：「我們沒想到洪水會淹到橋面，我們不知道該怎麼辦，也不知道去哪裡籌錢修房子，我們一無所有，全都被沖走了。」

洪水發生當下，有民眾拍到住宅被淹，居民抱著小孩爬上鐵皮屋頂逃生，場面相當驚險。菲律賓紅十字會秘書長表示，許多民眾被困屋頂打來求救。但救援工作必須等到洪水消退後才能進行。BBC指出，宿務省長表示當地情況前所未見，原本以為風勢比較危險，沒想到真正讓民眾陷入險境的是大規模洪水，破壞力實在太強。

受災民眾：「我們失去了一切，沒有家，我們需要幫助，我們沒有地方睡覺，沒有食物，什麼都沒有，我們只有破爛的衣服。」

目前宿務仍有許多地方停水停電、網路中斷，當地公用事業公司保證最晚在7號全面恢復，菲律賓民防辦公室副行政官表示，這次受洪水襲擊的地方，多是大城市或高度都市化的地區，隨著洪水逐漸退去，救災單位面臨的挑戰，將是清理道路大量殘骸和受損車輛。

