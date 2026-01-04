海鷗風災橫掃宿務 義診守護身心靈

風災之後的關懷行動，11月初，海鷗颱風橫掃菲律賓的宿務省，有些民眾的慢性病用藥，都大水沖走。慈濟菲律賓分會，藉由一所學校的場地，舉辦急難發放，也邀請醫師，為居民健康把關。

扶老攜幼，湧入瑪麗修女學校，為下一餐，尋求解套。

菲律賓宿務省，11月初，受到海鷗颱風的影響，居民生活，陷入困境。

慈濟菲律賓分會，過去在多個受災區舉辦急難發放，在塔里薩伊市這場援助，還加碼提供，免費醫療諮詢，讓馬塔巴蘭2個受風寒的兒子，病情及時受到控制。

廣告 廣告

居民 馬塔巴蘭：「這真是幫了大忙，尤其是在洪水過後，我們失去了所有家當，非常感謝能夠領到救濟物資，還能免費身體檢查，讓我的孩子們也能拿到藥品。」

3位曾受慈濟幫助，已經執業的醫生，在人醫會醫生的陪伴下，把握機會付出。

醫師 安德莉亞：「如果我們不及時治療他們的疾病，例如普通的咳嗽和感冒，這些疾病就會在他們之間傳播，他們大多數都住在偏遠地區的收容中心，所以他們需要緊急醫療救助。」

慈濟人醫會醫師 林民民：「慈濟功德會看見他們的痛苦，以及他們的困難，所以我們來到這裡協助 ，能給他們希望，而且要改善他們的生活，能夠手心向上 變手心向下。」

醫生共善，讓300多位居民，除了領取物資，也能為健康把關。

更多 大愛新聞 報導：

奧莫克眼科義診 重啟光明安生安心

防災指令轉化桌遊 守護菲律賓下一代

