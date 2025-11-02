海鷗颱風恐轉中颱！粉專曝「又1熱帶擾動」：這幾天會逐漸發展

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇預測，颱風「海鷗」將往西穿越菲律賓後侵襲越南。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（2）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒表示，今年第25號颱風「海鷗」已於昨日晚間生成，未來路徑將朝西至西北方移動，對台灣無直接威脅，另一粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，海鷗東側還有一熱帶擾動，預估3至4天後會逐漸發展，民眾需多加留意。

林孝儒今日稍早在臉書粉專表示，輕度颱風「海鷗」今日在距離台灣東南方約2千多公里的海面，大致朝西往菲律賓前進，預測今日至明日會西行靠近菲律賓，週二（4日）通過菲律賓中部陸地，週三至週五（5-7日）進入南海朝越南前進，整體位置偏南，對台灣無直接威脅。

廣告 廣告

不過，林孝儒提醒，熱帶系統遠在南方時常見的間接海象影響仍需留意，如沿海風浪略增並可能出現長浪，本週前往海邊活動務必注意浪況變化與安全動線，而本週後期菲東遠洋面是否再有熱帶系統發展，仍有待觀察。

林孝儒說，今日至後續整週台灣附近主要都是東北季風強弱主導的天氣環境，季風偏強時，迎風降雨增多，偏弱時則略為趨緩，南北天氣型態與氣溫為較典型分布、變化不大。迎風的北部及東部普遍陰或多雲、易有短暫陣雨，整日體感偏涼；中南部則為多雲或晴天氣，降雨影響偏少，白天仍有悶熱感，早晚轉涼，日夜溫差大。

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨日也發文說明，颱風「海鷗」往西穿越菲律賓後會侵襲越南，強度預估可達中度颱風，且海鷗東側還有另一個熱帶擾動99W，預估大約3至4天後會逐漸發展，路徑上隨著副熱帶高壓減弱，拋物線走法機率高，但變數仍大，需持續觀察。

更多三立新聞網報導

私大畢業進半導體業！同事當面「戰學歷」 她反問1句全場閉嘴

5旬女額頭「長硬塊」沒理！檢查才知竟是骨瘤 醫示警：見4症狀快就醫

剩1個月大選！「這國」呼聲最高候選人表態：重啟台灣邦交

粿粿淚訴「扛8成家用、家務事」！網挖舊片打臉：家事都范姜彥豐做

