海鷗颱風掃過越南中部！多省市通報災情

▲越南政府出動軍警和政府人員，趕在海鷗颱風來襲前，先撤離高風險人群。（圖／翻攝自越南快訊）

[NOWnews今日新聞] 今年第25號颱風海鷗（Kalmaegi），在菲律賓造成逾百人死亡之後，週四晚間已在越南再次登陸，由於該國中部近期正飽受暴雨和洪水所苦，接二連三的颱風侵襲，無疑是雪上加霜。

綜合《BBC》、《路透社》、《越南快訊》等多家外媒報導，越南至少6座機場被迫關閉，數百架航班受到影響，政府及軍方提前部署超過26萬名士兵和人員、逾6700輛救災車輛和裝備待命。

海鷗於週四晚間登陸後不久，多樂省（Dak Lak）、嘉萊省（Gia Lai）就收到多起求救通報，多樂省證實，強風導致Xuan Lanh Commune一棟房屋倒塌，45歲的居民Nguyen Quang Thang死亡，是該省首例因海鷗而死的事件。

報導提到，海鷗颱風登陸時，風速約為每小時149公里，多地都通報了災損，包括房屋屋頂被掀翻、飯店玻璃門窗破碎，街道樹木被連根拔起或折斷，數十萬戶家庭斷電。

雖然海鷗的強度在登陸後已有減弱，但強風暴雨持續襲擊越南內陸地區，巨浪湧入沿海民宅，水位迅速上漲，緊急求救專線不停接到來自受困或受傷的民眾的求助電話。

越南中央水文氣象預報中心警告，當地的強降雨預計將持續到8日，增加了山洪暴發和土石流的風險，未來幾天，越南中部多條河流的水位可能暴漲至危險水平，提醒民眾若無要事，盡量先待在室內，避開洪水氾濫區和沿海地區，直至風暴完全過去。

▲在撲向越南前，海鷗颱風已先為菲律賓帶來慘重災情。圖為颱風過後的宿霧。（圖／美聯社／達志影像）

