海鷗颱風生成對台無直接影響 東北季風來襲北台明顯轉涼

今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi）於昨（1）日晚間8時在關島西南海域正式生成，目前位在鵝鑾鼻東南方約2130公里處，正往西北西再轉西方移動，路徑偏南，氣象署研判對台灣無直接影響，但後續動態仍需持續觀察。

隨東北季風報到，北台灣天氣明顯轉涼，今早起涼意與降雨感受增強，中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮為迎風面，出現局部短暫雨；桃竹苗、中部以北山區、東南部及恆春半島亦有零星降雨。中南部平地多雲到晴，僅午後南部山區有短暫陣雨。

氣溫方面，北部及東北部白天僅19至25度，整天偏冷；中南部及花東白天高溫則落在24至31度，早晚溫差大。離島地區方面，澎湖23至24度為陰時多雲，金門為21至25度晴到多雲，馬祖則為約20至21度的陰天。

氣象署提醒，東北風增強，台南至桃園沿海、台東、恆春半島與各離島空曠地區易出現6級以上平均風、8級以上陣風，沿海活動、漁船作業及海面航行務必提高警覺，海上風浪同步擴大。

空品方面，環境部指出，東北季風挾境外污染南下，全台風場為偏東北風，中南部位於下風處污染物易累積，午後臭氧濃度恐升高，宜蘭及花東空氣品質為良好，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖為普通等級，北部部分地區短時可能達橘色提醒，馬祖空品為橘色提醒，敏感族群應減少戶外活動。

未來一週將有兩波東北季風接續影響。氣象署預估，周一至周四北部及東北部持續偏涼、迎風面局部降雨，中南部維持晴朗穩定天氣，日夜溫差明顯，北部與宜蘭低溫19至21度，中南部及花東20至24度；馬祖恐降至17度。周五起東北季風轉弱，氣溫回升，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東部偶有短暫雨。

海象也不平靜，周一至周四台灣北部海面、台灣海峽及巴士海峽風力可達5至8級，陣風上看10級，浪高2至4米；周五起風浪逐漸趨緩，但北部海域及海峽北側仍有6至7級平均風、陣風9級。

氣象署呼籲，近期早晚明顯轉冷、北台灣涼意持續，民眾應注意保暖及留意天氣變化，沿海及海上作業人員須嚴防強風長浪帶來的危險。

