海鷗颱風登陸菲中部 釀114人死亡、逾70萬人受災
海鷗颱風來襲過後，重災區宿霧的民眾返家發現家園面目全非，街道到處布滿淤泥和殘骸，汽車像積木般堆疊，損毀相當嚴重。
4日登陸菲律賓中部的海鷗颱風帶來致災性的雨量，宿霧市區的平房被洪水淹到屋頂，很多民眾來不及整理行李就拔腿避難，返家後發現家園都泡在淤泥裡。救災情報顯示，有些地方的淤泥深達30公分。
宿霧居民恩里奎斯指出，「洪水來的速度非常快，我們什麼都來不及帶走，這是第一次遇到這樣的情況，我在這裡住了將近16年從沒經歷過這樣的水災。」
鄰近的塔里沙市災情也相當慘重，採用輕質建材搭建的河畔房屋整片倒塌成廢墟，街道到處都是厚厚的淤泥，毀滅性的洪水來得又快又急，1樓的房子幾乎全數淹沒。由於食衣住行完全停擺，說到災後的生活，居民忍不住悲從中來。
塔里沙居民薩貝隆說道，「我們失去所有東西，沒有家，也需要幫助，現在沒有地方睡也沒有食物，什麼都沒有，只剩破爛的衣服。」
海鷗登陸前24小時已經為宿霧市區帶來183毫米的降雨量，遠超過當地每月的平均雨量，當地政府也預先針對中部地區撤離20萬人。
颱風登陸後曼達維市的救難人員不顧及腰的淹水災情，涉水援救災民。災後罹難人數不斷攀升，光是在宿霧市區的利洛安救難人員就尋獲35具遺體。
氣象專家表示，氣候變遷加強颱風的威力，較高溫的大氣容納更多水氣，導致降雨量更為劇烈。
