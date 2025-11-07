海鷗颱風登陸越南釀至少5死 逾50萬人撤離

時序已經進入十一月，但仍有颱風造成災情！海鷗颱風6號登陸越南中部，帶來狂風暴雨。雖然影響時間相對較短，但仍造成至少5人死亡，超過50萬人撤離，6座機場停飛。而在此之前，海鷗已經先重創菲律賓，當地死亡人數將近200人，觀光勝地宿霧省成了災區，總統小馬可仕宣布全國進入國家災難狀態。但後面緊跟著的鳳凰颱風仍構成威脅，預估將貫穿呂宋島後北轉，11、12號對台灣的影響將最為顯著。

暴雨、颱風接連來襲 洪水大爆發農民受災慘

颱風海鷗6號登陸越南中部，持續風速超過每小時140公里，歸仁市巨浪沖入社區，宛如海嘯來襲。越南才遭受破紀錄的暴雨侵襲，農民這下雪上加霜，越南全國至少50萬人撤離，一度超過百萬戶停電，6座機場停飛。影響時間不長，但已經累積多人死傷。

歸仁市遭巨浪沖入社區，宛如海嘯來襲。圖／路透社、美聯社、CNN

今年第20個！ 海鷗颱風掃過宿霧慘如歷經轟炸

在此之前，海鷗以強颱橫掃菲律賓，成為當地今年第20個風暴，觀光勝地宿霧遭洪水淹沒大街小巷，隨處可見汽車漂浮堆疊，海鷗過境後，留下的景象如同轟炸過後的戰區，死亡和失蹤人數雙雙破百，且仍持續攀升。

海鷗颱風掃過宿霧慘如歷經轟炸。圖／路透社、美聯社、CNN

海鷗死傷慘 總統小馬可仕宣布「國家災難狀態」

總統小馬可仕宣布全國進入「國家災難狀態」，將近10至12個地區受到影響，菲律賓的防災及救災系統再次受到批評。

海鷗才走鳳凰又來 貫穿呂宋島後恐北轉襲台

但要面對，不只如此，CNN氣象預測鳳凰颱風將北轉，11號（下週二）晚間，暴風圈將開始接觸台灣，但菲律賓仍將首當其衝，對當地災民帶來巨大挑戰。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／蔡尚晉

