海鷗颱風登陸越南釀至少5死 逾50萬人撤離
時序已經進入十一月，但仍有颱風造成災情！海鷗颱風6號登陸越南中部，帶來狂風暴雨。雖然影響時間相對較短，但仍造成至少5人死亡，超過50萬人撤離，6座機場停飛。而在此之前，海鷗已經先重創菲律賓，當地死亡人數將近200人，觀光勝地宿霧省成了災區，總統小馬可仕宣布全國進入國家災難狀態。但後面緊跟著的鳳凰颱風仍構成威脅，預估將貫穿呂宋島後北轉，11、12號對台灣的影響將最為顯著。
暴雨、颱風接連來襲 洪水大爆發農民受災慘
颱風海鷗6號登陸越南中部，持續風速超過每小時140公里，歸仁市巨浪沖入社區，宛如海嘯來襲。越南才遭受破紀錄的暴雨侵襲，農民這下雪上加霜，越南全國至少50萬人撤離，一度超過百萬戶停電，6座機場停飛。影響時間不長，但已經累積多人死傷。
歸仁市遭巨浪沖入社區，宛如海嘯來襲。圖／路透社、美聯社、CNN
今年第20個！ 海鷗颱風掃過宿霧慘如歷經轟炸
在此之前，海鷗以強颱橫掃菲律賓，成為當地今年第20個風暴，觀光勝地宿霧遭洪水淹沒大街小巷，隨處可見汽車漂浮堆疊，海鷗過境後，留下的景象如同轟炸過後的戰區，死亡和失蹤人數雙雙破百，且仍持續攀升。
海鷗颱風掃過宿霧慘如歷經轟炸。圖／路透社、美聯社、CNN
海鷗死傷慘 總統小馬可仕宣布「國家災難狀態」
總統小馬可仕宣布全國進入「國家災難狀態」，將近10至12個地區受到影響，菲律賓的防災及救災系統再次受到批評。
海鷗才走鳳凰又來 貫穿呂宋島後恐北轉襲台
但要面對，不只如此，CNN氣象預測鳳凰颱風將北轉，11號（下週二）晚間，暴風圈將開始接觸台灣，但菲律賓仍將首當其衝，對當地災民帶來巨大挑戰。
國際中心／張立德 編撰 責任編輯／蔡尚晉
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 10 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 8 小時前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風超罕見！「11月颱風警報」史上僅19次 上次登陸已近60年
根據中央氣象署提供資訊，輕度颱風「鳳凰」今（7）天下午14時的位置，在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西行進。預計下週一（10）會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，且颱風中心不排除登陸台灣。下週一（10）至下週三（12）將影響台灣的天氣。根據氣象署...CTWANT ・ 7 小時前
全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫
鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風罕見路徑！恐沿北轉撲台 氣象專家：「非常少見」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導颱風「鳳凰」正強勢逼近台灣，最新路徑預測顯示，颱風將在北轉後朝台灣靠近。氣象專家林得恩今（7）日在「林老師氣象站...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
