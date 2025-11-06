海鷗颱風續襲越南 中部沿海地區數千人撤離
法新社報導，颱風「海鷗」(Kalmaegi)今天(6日)登陸越南飽受洪水侵襲的中部地區；在此之前，海鷗已在菲律賓引發毀滅性洪災，造成至少140人死亡、127人失聯。
越南環境部發布聲明指出，海鷗颱風已於今天晚間登陸越南中部得樂省(Dak Lak)和嘉萊省(Gia Lai)，平均風速高達每小時149公里，瞬間陣風則更強。
越南中部地區日前連續一個多星期遭到暴雨和洪水重創，尚未復原，如今再遇颱風肆虐。國營媒體指出，截至5日晚間，嘉萊省已有超過7000人撤離家園。
當局表示，嘉萊省和廣義省(Quang Ngai)今明兩天停課，至少5座機場暫時關閉，數十架航班被迫改道。
越南是全球熱帶氣旋最活躍的地區之一，而海鷗已是今年登陸該國的第13個颱風，加上越南擁有超過3200公里的海岸線和2300條河流，使得這個東南亞國家處於高度洪災風險中。
