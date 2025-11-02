海鷗颱風西飛！ 專家警告：後方恐再生強擾動 路徑接近台東海域

氣象專家林得恩表示真正需要注意的是「海鷗的跟班」。 圖/「林老師氣象站」臉書粉專

今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi）於昨（1）日晚間生成，氣象專家研判其路徑將西行通過菲律賓後進入南海，對台灣並無直接威脅，但太平洋未來仍可能出現新熱帶系統，天氣發展不容掉以輕心。

氣象專家林得恩今（2）日在「林老師氣象站」表示，「海鷗西飛，無害繞過」。他指出，原位於菲律賓東南方海面的熱帶擾動98W已增強為輕颱「海鷗」，將橫越菲律賓中部進入南海並持續發展，與東北季風的共伴效應發生在台灣的可能性大幅降低。

不過林得恩提醒，真正需要注意的是「海鷗的跟班」，根據美國NCEP與歐洲ECMWF數值模式，11月7日前後西北太平洋恐再生成新的熱帶擾動，預估11月9日前後通過菲律賓北部後進入南海。而依歐洲EC-AIFS模式模擬，該系統也可能採「拋物線」路徑，貼近台灣東部外海後北轉至日本南方海域。雖目前仍屬中期預報、變數大，但環境條件有利其發展，增強為颱風且強度不弱的機率偏高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄也指出，「海鷗」於昨晚20時生成，歐洲模式（ECMWF）與氣象署潛勢路徑圖均顯示，颱風將遠離台灣，通過菲律賓後朝越南方向移動；若出現共伴雨勢，也主要落在呂宋島一帶，非台灣本島。

至於下一個可能形成的熱帶系統，吳德榮表示，目前各國模式模擬其可能在關島附近發展，但路徑分歧，「不確定性高」，仍需後續觀察。不過若海溫與環流條件持續有利，發展為颱風的機率不低。

專家呼籲，近期北台灣持續受東北季風影響，天氣偏涼並有局部短暫雨；「海鷗」雖無威脅，但11月中旬可能接近的新擾動才是未來觀察重點。

