海鷗颱風路徑曝！專家曝「共伴效應機率」示警：後面還帶著一個跟班

生活中心／黃韻璇報導

第25號輕度颱風「海鷗」（國際命名：KALMAEGI）生成。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

第25號輕度颱風「海鷗」（國際命名：KALMAEGI）生成，氣象署指出，今（2）日2時的中心位置在北緯10.7度，東經135.9度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象專家林得恩透露，「海鷗西飛，無害繞過」，原預期在台灣東北部與環境東北季風所產生共伴效應的機會相當降低。不過要注意的是，當海鷗遠離之際，後面還帶著一個跟班。

氣象專家林得恩今（2）日在「林老師氣象站」發文表示，原位於菲島東南方外海的98W，已於昨晚增強升格為今年第25號颱風「海鷗」。根據最新路徑預測顯示，海鷗將會繼續西行，通過菲律賓中部陸地後，再進入南海，強度也有增強的趨勢；對台灣並沒有直接的影響，原預期在台灣東北部與環境東北季風所產生共伴效應的機會相當降低。

不過林得恩提醒，要注意的是，當海鷗遠離之際，後面還帶著一個跟班。根據今晨美國NCEP及歐洲ECMWF數值模式模擬結果均顯示，在11月7日前後，西北太平洋海域又有一個新的熱帶擾動生成、發展訊號；並於11月9日前後，通過菲島北部陸地，再進入南海。

最新(1日20時)歐洲系集模式(ECMWF))模擬(左圖)顯示，「輕颱海鷗」在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；最新歐洲模式(ECMWF)週四(6日)20時模擬圖(右圖)顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱、發生在呂宋島，不在台灣。（圖／翻攝自老大洩天機官網）

林得恩指出，歐洲EC-AIFS數值模式模擬則認為，這個新擾動將會以拋物線方式，非常接近台灣東部外海，然後再到日本南方海域。由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察未來駛流場導引的角色；不過可以確定的是，當時環境非常適合擾動繼續發展，這個擾動再增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱。

吳德榮則提到，最新（1日20時）歐洲系集模式(ECMWF))模擬及氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，「輕颱海鷗」在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式(ECMWF)週四（6日）20時模擬圖顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱、發生在呂宋島，不在台灣。另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，「不確定性」大，需持續觀察。

