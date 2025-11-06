海鷗颱風釀菲逾140死！小馬可仕宣布全國進入災難狀態、嚴防「鳳凰」接踵來襲

海鷗颱風（Kalmaegi）近日重創菲律賓中部地區。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 海鷗颱風（Kalmaegi）近日重創菲律賓中部地區，造成嚴重洪災與土石流，官方統計死亡人數已突破 140 人，另有 127 人失蹤。菲律賓總統小馬可仕於 6 日批准宣布全國進入「國家災難狀態」，以全面動員資源應對災情，並為即將可能來襲的鳳凰颱風做好準備。此次風災導致近 80 萬人撤離，多地淹水、房屋遭掩埋，災情尤以宿霧省與內格羅斯島最為慘重。

《法新社》報導，海鷗颱風本週橫掃菲律賓中部，宿霧省災情慘重，河流暴漲致多地淹水，汽車、貨櫃與河邊住屋被洪水沖走。菲律賓國家民防辦公室今（6）日通報，全國已確認 114 人死亡，宿霧省地方政府另回報 28 人罹難，合計死亡人數超過 140 人。其中宿霧近郊的利洛安鎮災情尤為嚴重，已尋獲 35 具遺體，當地居民受訪時指出，其身心障礙的姊姊在洪水湧入家中時受困房內，儘管她與父親試圖破門營救，卻因水勢過猛未能成功逃生。

河流暴漲導致多地淹水，汽車、貨櫃與河邊住屋被洪水沖走。 圖：達志影像／美聯社

在鄰近的內格羅斯島，則有至少 30 人因土石流罹難，警方指出，甘拉翁市因先前火山噴發累積的火山碎屑，於此次強降雨中滑落並掩埋數戶民宅，釀成重大傷亡。另一方面，《菲律賓新聞社》報導，小馬可仕總統已正式批准災難風險縮減暨管理委員會建議，宣布全國進入災難狀態，總統強調，必須加速動員資源、協助重災區，並強化各地應變準備，以因應可能來襲的下一波颱風（鳳凰颱風）。

菲律賓總統小馬可仕強調，必須加速動員資源、協助重災區，以因應可能來襲的下一波颱風（鳳凰颱風）。 圖：天氣職人吳聖宇臉書粉專

目前，海鷗颱風正朝越南方向移動，強度持續增強。據越南氣象局與媒體報導，颱風預計於 6 日晚間至深夜登陸中部地區，受影響範圍涵蓋廣義省、嘉萊省一帶。當地政府已緊急通報沿海地區居民嚴防強風、豪雨、巨浪與風暴潮帶來的二次災害。科學家指出，全球暖化導致海水升溫，進而加劇熱帶氣旋強度與降雨量。菲律賓今年已迎來 20 個颱風，達年度平均水準，預估至年底前恐再出現 3～5 個風暴。

此次災難已迫使近 80 萬人撤離，多地災後清理與重建工作正在進行，但仍有大量居民受困泥濘家園、缺乏資源，災區政府與民間單位正全力動員援助，希望降低後續風險，並避免疫情或人道危機進一步擴大。

